Марушевська каже, що Насіров почав провадження для оголошення їй догани

Голова Одеської митниці Юлія Марушевська заявила, що голова Державної фіскальної служби Роман Насіров почав дисциплінарне провадження для оголошення їй догани.

Про це вона написала на сторінці в Facebook.

"Перша реакція від Романа Насірова на мою заяву про звільнення: глава ДФС почав дисциплінарне провадження для оголошення ще однієї догани! No comments... Там взагалі є здоровий глузд в когось?!", - написала Марушевская.

Нагадаємо, 14 листопада керівник Одеської митниці Юлія Марушевська подала у відставку.

Вона була призначена керівником Одеської митниці в жовтні 2015 року.

До призначення Марушевська була заступником голови Одеської обладміністрації Михеіла Саакашвілі.

Ще 7 листопада Марушевська, незважаючи на відставку Саакашвілі, не збиралася залишати свій пост.

Як відомо, в понеділок зі своєї посади пішов глава поліції Одеської області Гіоргі Лорткіпанідзе.

Трохи пізніше глава Одеської області Михеіл Саакашвілі подав у відставку. Однією з причин він назвав зрив запуску Відкритого митного простору, гроші на який "розікрали".

Він також звинуватив у зриві роботи особисто президента Петра Порошенка.

Марушевська є членом команди Саакашвілі.

Вона, Саакашвілі і Порошенко були присутні на відкритті Центру обслуговування громадян у 16 жовтня 2015 року. Однак нещодавно Саакашвілі повідомив про закриття центру через ухвалення і підписання президентом "антирейдерського" закону, який нібито блокує фінансування установи.

Як відомо, на початку червня голова фіскальної служба Роман Насіров заявив, що звільнить Марушевську з керівництва Одеської митниці до осені.

Він мотивував це тим, зокрема, що Одеська митниця не виконує плани, погано здійснює контроль вантажів.

Насіров натякав на популізм Марушевської, але запевняв, що в нього немає конфлікту з нею.

Марушевська в середині липня подала два позови до суду на Насірова.