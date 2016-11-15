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Марушевська каже, що Насіров почав провадження для оголошення їй догани

Вівторок, 15 листопада 2016, 05:37

Голова Одеської митниці Юлія Марушевська заявила, що голова Державної фіскальної служби Роман Насіров почав дисциплінарне провадження для оголошення їй догани.

Про це вона написала на сторінці в Facebook.

"Перша реакція від Романа Насірова на мою заяву про звільнення: глава ДФС почав дисциплінарне провадження для оголошення ще однієї догани! No comments... Там взагалі є здоровий глузд в когось?!", - написала Марушевская.

Нагадаємо, 14 листопада керівник Одеської митниці Юлія Марушевська подала у відставку.

Вона була призначена керівником Одеської митниці в жовтні 2015 року.

До призначення Марушевська була заступником голови Одеської обладміністрації Михеіла Саакашвілі.

Ще 7 листопада Марушевська, незважаючи на відставку Саакашвілі, не збиралася залишати свій пост.

Як відомо, в понеділок зі своєї посади пішов глава поліції Одеської області Гіоргі Лорткіпанідзе.

Трохи пізніше глава Одеської області Михеіл Саакашвілі подав у відставку. Однією з причин він назвав зрив запуску Відкритого митного простору, гроші на який "розікрали".

Він також звинуватив у зриві роботи особисто президента Петра Порошенка.

Марушевська є членом команди Саакашвілі.

Вона, Саакашвілі і Порошенко були присутні на відкритті Центру обслуговування громадян у 16 жовтня 2015 року. Однак нещодавно Саакашвілі повідомив про закриття центру через ухвалення і підписання президентом  "антирейдерського" закону, який нібито блокує фінансування установи.

Як відомо, на початку червня голова фіскальної служба Роман Насіров заявив, що звільнить Марушевську з керівництва Одеської митниці до осені.

Він мотивував це тим, зокрема, що Одеська митниця не виконує плани, погано здійснює контроль вантажів.

Насіров натякав на популізм Марушевської, але запевняв, що в нього немає конфлікту з нею.

Марушевська в середині липня подала два позови до суду на Насірова.

Теми: НасіровФіскальна служба
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