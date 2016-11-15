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Марушевская говорит, что Насиров начал производство для оглашения ей выговора

Вторник, 15 ноября 2016, 05:37

Глава Одесской таможни Юлия Марушевская заявила, что председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров начал дисциплинарное производство для оглашения ей выговора.

Об этом она написала на странице в Facebook.

"Первая реакция от Романа Насирова на мое заявление об увольнении: глава ДФС начал дисциплинарное производство для объявления еще одного выговора! No comments... Там вообще есть здравый смысл у кого-то?!", - написала Марушевская.

Напомним, 14 ноября руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская подала в отставку.

До назначения Марушевская была заместителем председателя Одесской обладминистрации Михаила Саакашвили.

Ранее 7 ноября Марушевская, несмотря на отставку Михаила Саакашвили, не собиралась покидать свой пост.

Как известно, в понедельник со своей должности ушел глава полиции Одесской области  Гиорги Лорткипанидзе.

Чуть позже в понедельник глава Одесской области Михаил Саакашвили подал в отставку. Одной из причин он назвал срыв запуска Открытого таможенном пространстве, деньги на который "разворовали". Он также обвинил в срыве работы лично президента Петра Порошенко.

Марушевская является членом команды Саакашвили. 

Она, Саакашвили и Порошенко присутствовали на открытии Центра обслуживания граждан в Одессе 16 октября 2015. Однако недавно Саакашвили сообщил о закрытии центра из-за принятия в ВР и подписания президентом "антирейдерского" закона, который якобы блокирует финансирование учреждения.

Как известно, в начале июня глава фискальной служба Роман Насиров заявил, что уволит Марушевскую с руководства Одесской таможни до осени.

Он мотивировал это тем, в частности, что Одесская таможня не выполняет планы, плохо проводит контроль грузов.

Насиров намекал на популизм Марушевской, но уверял, что у него нет конфликта с ней.

Марушевская в середине июля подала два иска в суд на Насирова.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НасировФискальная служба
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