Рада не внесла на розгляд пропозицію про санкції Януковичам, Азаровим і Ко

Верховна Рада не змогла внести у порядок денний проект постанови про заходи захисту національних інтересів, нацбезпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності.

Відповідний законопроект №5350 кілька разів виносили на голосування, голови фракцій після консультацій рекомендували все ж включити його у порядок денний, однак кілька голосів документу забраклу.

Не змогли внести до порядку денного з/п про запровадження санкцій проти Януковича, Азарова і ко.https://t.co/EKc8YxT474 pic.twitter.com/SysErQLwRJ — Верховна Рада (@verkhovna_rada) November 15, 2016

Цим проектом постанови пропонується запровадити санкції проти 21 представника попередньої влади України:

- Янукович Віктор Федорович, 09.07.1950 р.н.;

- Янукович Олександр Вікторович, 10.07.1973 р.н.;

- Азаров Микола Янович, 17.12.1947 р.н.;

- Азаров Олексій Миколайович, 13.07.1971 р.н;

- Арбузов Сергій Геннадійович, 24.03.1976 р.н.;

- Пшонка Віктор Павлович, 06.02.1954 р.н.;

- Пшонка Артем Вікторович, 19.03.1976 р.н.,

- Клюєв Андрій Петрович, 12.08.1964 р.н.;

- Клюєв Сергій Петрович, 19.08.1969 р.н.;

- Курченко Сергій Віталійович, 21.09.1985 р.н.;

- Іванющенко Юрій Володимирович, 21.02.1959 р.н.;

- Захарченко Віталій Юрійович, 20.01.1963 р.н.;

- Присяжнюк Микола Володимирович, 13.01.1960 р.н.;

- Клименко Олександр Вікторович, 16.11.1980 р.н.;

- Ставицький Едуард Анатолійович, 04.10.1972 р.н.;

- Якименко Олександр Григорович, 22.12.1964 р.н.;

- Табачник Дмитро Володимирович, 26.11.1963 р.н.;

- Богатирьова Раїса Василівна, 6.01.1953 р.н.;

- Фірташ Дмитро Васильович, 02.05.1965 р.н.;

- Ратушняк Віктор Іванович, 16.10.1959 р.н.;

- Зубрицький Віктор Васильович, 10.11.1971 р.н.

Згідно з проектом постанови, Рада національної безпеки і оборони України має запровадити до цих осіб персональні санкції за створення реальних та/чи потенційних загроз національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяння терористичній діяльності, а також розробити порядок забезпечення застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

У свою чергу, Міністерство закордонних справ має поінформувати Євросоюз, США та інші держави про це, щоб і вони розглянули питання про запровадження аналогічних санкцій.

Олена Рощенко, УП