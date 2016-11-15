Справа Улюкаєва: міністра РФ затримали при отриманні $2 мільйонів хабара

Слідчий комітет РФ висунув звинувачення міністру економічного розвитку Олексію Улюкаєву в отриманні особливо великого хабара.

Про це повідомляє сайт слідчого комітету росії. Улюкавеву інкримінують злочин, передбачений частиною 6 статті 290 КК РФ (отримання хабара особою, що займає державну посаду Російської Федерації, з вимаганням хабара в особливо великому розмірі).

За версією слідства, Улюкаєв незаконно вимагав від представника ПАТ "НК "Роснефть" в якості хабара грошові кошти за видачу позитивного висновку і оцінки щодо угоди по придбанню ПАТ "НК "Роснефть" державного пакету акцій ВАТ АНК "Башнефть". При цьому обвинувачений висловив погрози, використовуючи свої службові повноваження, створити перешкоди для діяльності компанії.

Путін та Улюкаєв gazeta.ru



"Завдяки своєчасному зверненню представників "Роснефти" в правоохоронні органи з заявою про незаконні дії міністра 14 листопада поточного року при отриманні хабара в розмірі двох мільйонів доларів США Олексій Улюкаєв був затриманий на місці злочину. Слід зазначити, що законність угоди по придбанню "Роснефтью" акцій "Башнафти" ніким не заперечується, і сама вона не є предметом розслідування", - сказано в повідомленні.

В даний час слідчі звернулися до суду з клопотанням про обрання щодо обвинуваченого запобіжного заходу.

Як відомо, в ніч на 15 листопада Улюкаєв був затриманий.

Українська правда