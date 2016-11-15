Дело Улюкаева: министра РФ задержали при получении $2 миллионов взятки

Следственный комитет РФ предъявил обвинение министру экономического развития Алексею Улюкаеву в получении особо крупной взятки.

Об этом сообщает сайт Следкома. Улюкавеву вменяют преступление, предусмотренное частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере).

По версии следствия, Улюкаев незаконно потребовал от представителя ПАО "НК "Роснефть" в качестве взятки денежные средства за выдачу положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению ПАО "НК "Роснефть" государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть". При этом обвиняемый высказал угрозы, используя свои служебные полномочия, создать в дальнейшем препятствия для деятельности компании.

Путин и Улюкаев gazeta.ru

"Благодаря своевременному обращению представителей "Роснефти" в правоохранительные органы с заявлением о незаконных действиях министра 14 ноября текущего года при получении взятки в размере двух миллионов долларов США Алексей Улюкаев был задержан с поличным. Следует отметить, что законность сделки по приобретению "Роснефтью" акций "Башнефти" никем не оспаривается, и сама она не является предметом расследования", - сказано в сообщении.

В настоящее время следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

Как известно, в ночь на 15 ноября Улюкаев был задержан.

Украинская правда