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Слідом за Саакашвілі звільняється керівництво районів Одещини

Вівторок, 15 листопада 2016, 13:35

Голови більшості райадміністрацій в Одеській області заявили про відставку.

Про це вони сказали під час спільної заяви у вівторок, повідомляє сайт Odessa.report.

Вказується, що глава Саратської РДА Михайло Лев озвучив спільну заяву кількох голів РДА.

Зокрема вони заявляють, що команда, яка прийшла з Саакашвілі, піде до моменту заступання нової людини на посаду глави Одеської облдержадміністрації.

"Ми прийшли сюди з Саакашвілі. Йдемо через відсутність волі у депутатів обласних рад, Верховної Ради, президента і Кабміну до здійснення реформ. Всі наші спроби до реформування саботують", - сказав Лев.

Вказується, що при цьому жоден з присутніх голів РДА не подав заяви про звільнення. Також не називається точна кількість глав адміністрацій, які підуть до приходу нового губернатора, проте наголошується, що їх буде від 10 до 18.

В.о. губернатора Соломія Бобровська також була присутня і заявила про майбутню відставку.

Як відомо, 7 листопада  зі своєї посади пішов глава поліції Одеської області Гіоргі Лорткіпанідзе.

Трохи пізніше глава Одеської області Михеіл Саакашвілі подав у відставку.

Однією з причин він назвав зрив запуску Відкритого митного простору, гроші на який "розікрали".

Він також звинуватив у зриві роботи особисто президента Петра Порошенка.

14 листопада керівник Одеської митниці Юлія Марушевська подала у відставку.

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліОдеська область
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