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Вслед за Саакашвили увольняется руководство районов Одесской области

Вторник, 15 ноября 2016, 13:35

Председатели большинства райадминистраций в Одесской области заявили об отставке.

Об этом они сказали во время совместного заявления во вторник, сообщает сайт Odessa.report.

Указывается, что глава Саратской РГА Михаил Лев озвучил совместное заявление нескольких председателей РГА.

В частности, они заявляют, что команда, которая пришла с Саакашвили, пойдет до момента заступления нового человека на должность главы Одесской облгосадминистрации.

"Мы пришли сюда с Саакашвили. Уходим из-за отсутствия воли у депутатов областных советов, Верховной Рады, президента и Кабмина к свершению реформ. Все наши попытки к реформированию саботируются", - сказал Лев.

Указывается, что при этом ни один из присутствующих глав РГА не подал заявления об увольнении. Также не называется точное количество глав администраций, которые уйдут до прихода нового губернатора, однако отмечается, что их будет от 10 до 18.

И.о. губернатора Соломия Бобровская также присутствовала и заявила о предстоящей отставке.

Как известно, 7 ноября со своего поста ушел глава полиции Одесской области Гиорги Лорткипанидзе.

Чуть позже глава Одесской области Михеил Саакашвили подал в отставку.

Одной из причин он назвал срыв запуска Открытого таможенного пространства, деньги на который "разворовали".

Он также обвинил в срыве работы лично президента Петра Порошенко.

14 ноября руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская подала в отставку.

Темы: СаакашвилиОдесская область
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