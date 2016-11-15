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Побитий Ляшко проситиме Луценка забрати недоторканність у Бойка

Вівторок, 15 листопада 2016, 14:12

Голова "Радикальної партії" Олег Ляшко проситиме президента та генпрокурора внести до парламенту подання щодо надання дозволу на затримання та арешт голови фракції "Опозиційний блок" Юрія Бойка через бійку.

Про це він заявив у коментарі журналістам у кулуарах Верховної Ради, повідомляє Укрінформ.

"Я вимагатиму від президента Порошенка і від генерального прокурора негайного внесення до Верховної Ради подання про затримання та арешт Юрія Бойка за вчорашній напад", - сказав Ляшко.

За словами Ляшка, він збирається на зустріч з главою держави сьогодні о 15-й годині.

Як відомо, за фактом бійки нардепа від Опоблоку Юрія Бойка та лідера Радикальної партії Олега Ляшка відкрито кримінальне провадження.

Теми: Ляшко ОлегБойкопрокуратура
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