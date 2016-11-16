Кучма просить відставку з посади переговорника у Мінську

Леонід Кучма просить про відставку з посади представника України у Тристоронній контактній групі, проте досі заміну йому не знайдено.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Весь час прошу, звільніть мене, будь ласка, від цієї роботи. Я один залишився з тієї команди, яка була спочатку. Росія двох вже поміняла ... Я із задоволенням здаю свої повноваження: може, дійсно хтось краще може це зробити", - сказав Кучма.

Як відомо, Кучма є офіційним представником України в Мінській групі з ініціативи президента Петра Порошенка