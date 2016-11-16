Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кучма просит отставку с должности переговорщика в Минске

Среда, 16 ноября 2016, 00:47
Кучма просит отставку с должности переговорщика в Минске

Леонид Кучма просит об отставке с должности представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, однако до сих пор замена ему не найдена.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Все время прошу, освободите меня, пожалуйста, от этой работы. Я один остался из той команды, которая была изначально. Россия двоих уже поменяла… Я с удовольствием сдаю свои полномочия: может, действительно кто-то лучше может это сделать", - сказал Кучма.

Как известно, Кучма является официальным представителем Украины в Минской группе по инициативе президента Петра Порошенко.

Темы: КучмаДонбассМинские соглашения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Все новости...
Кучма
Кучму заметили на Лазурном берегу
Украинская правда нашла на Лазурном берегу депутатов, чиновников и даже бывшего президента
Кучма: Не надо рассчитывать, что Путин вот-вот умрет или что война закончится скоро
Последние новости
19:01
Ученые "научили" ИИ имитировать почерк человека: может писать на английском и французском
18:58
Россияне распространяют фейковое видео о "выстреле в работника ТЦК"
18:46
Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины
18:41
фотоЕсть сомнения относительно возраста: умершего пса Бобби лишили титула "старейшего в мире"
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:20
В мире сокращается потребление табака - исследование ВОЗ
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
18:04
Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины "нарушает интересы ЕС"
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
Все новости...
Реклама: