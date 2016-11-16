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Були "смотрящіє" Януковича, а тепер БПП - Лещенко

Середа, 16 листопада 2016, 10:04

Народний депутат Сергій Лещенко вважає, що в Україні "смотрящіє" від партії БПП змінили "смотрящих" Януковича.

Про це він пише в своєму блозі на "Українській правді".

"Електронні декларації показали: найвигідніший стартап в Україні - політична кар'єра. Не потрібно ставати Марком Цукербергом чи Сергієм Бріном, придумувати Facebook або Google", - написав він.

За словами Лещенка, варто лише інвестувати в депутатський мандат для того, щоб збагатитися.

"Кейс Дубневичів - типовий випадок конфлікту інтересів. Молодший з братів, Ярослав, очолює транспортний комітет парламенту, при цьому обидва контролюють частину керівництва транспортної галузі і розвивають бізнес в цій сфері", - написав він.

Детальніше про братів Дубневичів та їхні схеми на "Укрзалізниці" читайте тут.

Українська правда

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Теми: Лещенко
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