Лещенко: Смотрящие БПП сменили смотрящих Януковича

Народный депутат Сергей Лещенко считает, что в Украине смотрящие от партии "Блока Петра Порошенко "Солидарность" сменили смотрящих Януковича.

Об этом он пишет в своем блоге на "Украинской правде".

"Электронные декларации показали: самый выгодный стартап в Украине – политическая карьера. Не нужно становиться Марком Цукербергом или Сергеем Брином, придумывать Facebook или Google", - написал он.

По словам Лещенко, стоит лишь инвестировать в депутатский мандат для того, чтобы обогатиться.

"Кейс Дубневичей – типичный случай конфликта интересов. Младший из братьев, Ярослав, возглавляет транспортный комитет парламента, при этом оба контролируют часть руководства транспортной отрасли и развивают бизнес в этой сфере", - написал он.

Подробнее о братьях Дубневичах и их схемах на "Укрзалізнице" читайте здесь.

Украинская правда