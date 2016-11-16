Рада закликала країни Євросоюзу надати "безвіз"

Верховна Рада закликає членів Євросоюзу підтримати запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до ЄС вже цього року.

Відповідну постанову №5394 підтримав 261 депутат.

У зверненні Україна закликає уряди держав-членів ЄС підтримати законодавчу пропозицію Єврокомісії щодо запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до держав – членів Євросоюзу, а Європарламент і Раду ЄС – "ухвалити без подальших зволікань", до кінця 2016 року, необхідні рішення про надання Євросоюзом безвізового режиму для громадян України.

Верховна Рада вказує на повне виконання Україною взятих на себе зобов’язань відповідно до Плану дій щодо лібералізації Євросоюзом візового режиму для України, зокрема в частині впровадження біометричних закордонних паспортів, тривалого виконання угоди про реадмісію осіб, ухвалення антидискримінаційного законодавства, законодавства про боротьбу з корупцією та результати його впровадження.

Після виконання визначених Планом дій технічних критеріїв має бути запроваджено безвізовий режим для громадян України – "не повинно висуватися жодних додаткових критеріїв та передумов, а особливо таких, що виходять за межі відповідальності української сторони", наголошує парламент.

Депутати також переконані, що чинний режим поїздок громадян України до ЄС "штучно обмежує потенціал розвитку туризму, міжлюдських та ділових контактів між народами".

Розглядали законопроект за скороченою процедурою, були у ВР і противники такого звернення.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій у виступі сказав, що наступний тиждень – пленарний у Європарламенті, і тоді ж в Україні відзначають річницю Майдану, на який українці вийшли на підтримку асоціації з ЄС та з прапорами Євросоюзу.

Спікер заявив, що українці заплатила життями за європейський вибір, – і нагадав європейським партнерам про їхні зобов'язання і неможливість висування додаткових вимог.

Голова профільного комітету Марія Іонова закликала ухвалити рішення без подальших зволікань. Комітет 15 листопада розглянув звернення до країн ЄС – і рекомендував прийняти його за основу і в цілому.

Віце-спікер Ірина Геращенко заявила, що європейці не гинуть за Європу, а українці – гинуть. "Це Україна потрібна сьогодні Євросоюзу", – сказала вона.

Міграційні кризи у ЄС створила не Україна, а перед Україною виник додатковий виклик – війна, заявила Геращенко.

Вона також додала, що деякі "активісти" бігали-просили не давати Україні безвізовий режим - і серед них і ті, хто має дипломатичні паспорти.

Представник "Опоблоку" Ігор Шурма заявив, що його фракція – за те, щоб бути на рівних умовах із країнами ЄС. "Що за клянчество?", – сказав він.

Володимир Литвин сказав, що у документі – "соплі і воплі", а Григорій Немиря вважає, що не варто звертатися до Європарламенту, а треба говорити з країнами, які скептичні до надання Україні безвізового режиму.

Леонід Ємець сказав метафорично, що ми "перевзулися і капці поміняли, а стоїмо перед зачиненими дверима". І додав, що Мінські домовленості не можуть бути частиною євроінтеграції

А Олег Ляшко заявив, що хоче здати свій дипломатичний паспорт – і закликав депутатів зробити те ж саме до надання Україні "безвізу".

Олена Рощенко, УП