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Верховний суд РФ пустив справу Навального по новому колу

Середа, 16 листопада 2016, 10:34

У Росії Верховний суд прийняв рішення скасувати рішення нижчої інстанції у справі "Кіровлісу", за яким були засуджені опозиціонер Олексій Навальний і Петро Офіцеров.

Рішення Верховного суду було прийнято з урахуванням рішення Європейського суду з прав людини у цій справі, повідомляє "Медуза".

Справу направлено на новий розгляд. Навальний після засідання заявив, що мав бути виправданий. На його думку, Верховний суд не став виконувати рішення ЄСПЛ, відправивши справу на новий розгляд.

"Мені набридло їздити в Кіров, тепер знову доведеться проходити весь круг заново", – заявив він.

Раніше Навальний вимагав перегляду його справи щодо "Кіровлісу" на підставі рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), щоб мати право участі у виборах президента РФ в 2018 році.

Олексій Навальний і Петро Офіцеров у липні 2013 року за рішенням Ленінського районного суду Кірова були засуджені до п'яти і чотирьох років позбавлення волі відповідно у справі про розкрадання майна компанії "Кіровліс". Згодом звинувачення оскаржило вирок, а в жовтні того ж року суд замінив вирок на умовний.

Навальний і Офіцеров стверджують, що в їхніх діях не було складу злочину, а кримінальна справа була політично мотивованою.

У лютому 2016 року Європейський суд з прав людини визнав, що російський суд порушив права Навального і Офіцерова.

Теми: Росія
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