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Верховный суд РФ пустил дело Навального по новому кругу

Среда, 16 ноября 2016, 10:34

В России Верховный суд принял решение отменить решение нижестоящей инстанции по делу "Кировлеса", по которому были осуждены оппозиционер Алексей Навальный и Петр Офицеров.

Решение Верховного суда было принято с учетом решения Европейского суда по правам человека по этому делу, сообщает "Медуза". 

Дело направлено на новое рассмотрение. Навальный после заседания заявил, что должен был быть оправдан. По его мнению, Верховный суд не стал исполнять решение ЕСПЧ, отправив дело на новое рассмотрение.

"Мне надоело ездить в Киров, теперь снова придется проходить весь круг заново", – заявил он. 

Ранее Навальный требовал пересмотра его дела по "Кировлесу" на основании решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), чтобы иметь право участия в выборах президента РФ в 2018 году.

Алексей Навальный и Петр Офицеров в июле 2013 года по решению Ленинского районного суда Кирова были приговорены к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно по делу о хищении имущества компании "Кировлес". Впоследствии обвинение обжаловало приговор, а в октябре того же года суд заменил приговор на условный. 

Навальный и Офицеров утверждают, что в их действиях не было состава преступления, а уголовное дело было политически мотивировано. 

В феврале 2016 года Европейский суд по правам человека признал, что российский суд нарушил права Навального и Офицерова, осудив их за деяния, неотличимые от обычной предпринимательской деятельности. 

Темы: Росcия
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