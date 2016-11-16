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У Кремлі розкритикували рішення Гаазького трибуналу щодо Криму

Середа, 16 листопада 2016, 14:33

У Кремлі вважають, що формулювання Міжнародного кримінального суду, який порівняв події в Криму з військовим конфліктом, "суперечить реальності".

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "Інтерфакс".

"Таке формулювання, безумовно, абсолютно суперечить реальності, воно суперечить нашій позиції, а головне – воно суперечить тій позиції, яку заявили на референдумі громадяни Криму, коли вони приймали рішення про входження до складу РФ", – сказав Пєсков журналістам.

Він також запевнив, що вихід РФ з-під юрисдикції цього суду не пов'язаний з цим рішенням.

"Ні. Ви знаєте, Російська Федерація де-юре і не була під юрисдикцією цього суду. В даному випадку це просто формалізація, тому що документ підписувався, але не ратифікувався", – заявив він.

Пояснюючи цей розрив відносин з судом, він заявив, що "це позиція, яку зайняла країна, керуючись саме національними інтересами".

Пєсков також вважає, що рішення суду щодо ситуації на Донбасі також суперечить реаліям.

"Це абсолютно не відповідає реальності, це суперечить реальності, тому що Донбас – це громадянська війна в Україні, це внутрішньоукраїнський конфлікт", – заявив речник Путіна.

Як відомо, у звіті прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі, озвученому напередодні, ситуація в Криму прирівнюється до міжнародного збройного конфлікту.

Вже наступного дня Путін підписав розпорядження про намір РФ "не стати учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду".

Коментуючи це, МЗС України заявило, що відповідальність Росії за агресію проти України обов'язково настане.

Теми: РосіяГаазький трибуналКрим
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