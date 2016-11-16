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В Кремле раскритиковали решение Гаагского трибунала по Крыму

Среда, 16 ноября 2016, 14:33

В Кремле считают, что формулировка Международного уголовного суда, сравнившего события в Крыму с военным конфликтом, "противоречит реальности".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

"Такая формулировка, безусловно, абсолютно противоречит реальности, она противоречит нашей позиции, а главное – она противоречит той позиции, которую заявили на референдуме граждане Крыма, когда они принимали решение о вхождении в состав РФ", – сказал Песков журналистам.

Он также заверил, что выход РФ из-под юрисдикции этого суда не связан с этим решением.

"Нет. Вы знаете, Российская Федерация де-юре и не была под юрисдикцией этого суда. В данном случае это просто формализация, потому что документ подписывался, но не ратифицировался", – заявил он.

Объясняя этот разрыв отношений с судом, он заявил, что "это позиция, которую заняла страна, руководствуясь именно национальными интересами".

Песков также считает, что решение суда относительно ситуации на Донбассе также противоречит реалиям.

"Это абсолютно не соответствует реальности, это противоречит реальности, потому что Донбасс – это гражданская война в Украине, это внутриукраинский конфликт", – заявил спикер Путина.

Как известно, в отчете прокурора Международного уголовного суда в Гааге, озвученном накануне, ситуация в Крыму приравнивается к международному вооруженному конфликту.

Уже на следующий день Путин подписал распоряжение о намерении РФ "не стать участником Римского статута Международного уголовного суда".

Комментируя это, МИД Украины заявил, что ответственность России за агрессию против Украины обязательно наступит.

Темы: РосcияГаагский трибуналКрым
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