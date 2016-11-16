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Порошенко обговорив з Байденом збереження санкцій проти Росії

Середа, 16 листопада 2016, 19:55

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з віце-президентом США Джозефом Байденом, під час якої обговорив, зокрема, відносини з Росією.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Співрозмовники обговорили актуальні питання співробітництва між Україною і Сполученими Штатами та регіональної безпеки у контексті результатів президентських виборів.

Порошенко та Байден відзначили важливість координації зусиль із забезпечення виконання Росією зобов'язань відповідно до Мінських домовленостей та збереження політики міжнародних санкції проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Важливу увагу співрозмовники також приділили продовженню підтримки реформ в Україні.

Українська правда

Теми: ПорошенкоСША
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