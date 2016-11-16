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Порошенко обсудил с Байденом сохранение санкций против России

Среда, 16 ноября 2016, 19:55

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с вице-президентом США Джозефом Байденом, во время которого обсудил, в частности, отношения с Россией.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Собеседники обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами и региональной безопасности в контексте результатов президентских выборов.

Порошенко и Байден отметили важность координации усилий по обеспечению выполнения Россией обязательств в соответствии с Минскими договоренностями и сохранению политики международных санкции против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Важное внимание собеседники также уделили продолжению поддержки реформ в Украине.

Украинская правда

Темы: ПорошенкоСША
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