Порошенко обсудил с Байденом сохранение санкций против России
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с вице-президентом США Джозефом Байденом, во время которого обсудил, в частности, отношения с Россией.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Собеседники обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами и региональной безопасности в контексте результатов президентских выборов.
Порошенко и Байден отметили важность координации усилий по обеспечению выполнения Россией обязательств в соответствии с Минскими договоренностями и сохранению политики международных санкции против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Важное внимание собеседники также уделили продолжению поддержки реформ в Украине.
Украинская правда