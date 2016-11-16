Суд не збільшив заставу одіозному судді

Печерський райсуд Києва не підтримав клопотання прокуратури щодо збільшення застави судді Вищого господарського суду Артуру Ємельянову.

Таке рішення ухвалила суддя Наталія Васильєва у середу ввечері.

"Клопотання відхилити, воно оскарженню не підлягає", - зачитала вона.

Прокурор Сергій Новіков просив суд збільшити заставу Ємельянову до 5 мільйонів та зарахувати до бюджету попередню заставу -1,5 мільйона у зв'язку з невиконанням покладених на нього зобов'язань, мотивуючи тим, що він не здав один із закордонних паспортів.

"Слідству стало відомо, що підозрюваний має два закордонні паспорти - видані 14 і 15 року. За словами підозрюваного, другий закордонний паспорт знаходиться у Відні. Тобто він не виконав вказані зобов'язання", - сказав прокурор.

У свою чергу Ємельянов повідомив суд, що сам сказав слідчому, що має два паспорти.

"Оскільки мені не відповідали на клопотання щодо виїзду за кордон, я не мав права залишати Київську область і не міг забрати його у Відні", - сказав Ємельянов.

На запитання головуючої судді , чому його другий закордонний паспорт перебуває у Відні, підозрюваний повідомив, що там проживає його дитина.

На уточнення, для чого йому два закордонні паспорти, Ємельянов сказав: "У мене два діючі паспорти, просто той, який я здав, нового зразка, там є відбитки пальців".

Як відомо, у 2015 році суддя Вищого господарського суду Артур Ємельянов, якого підозрюють в "ручному правосудді", задекларував мільйони готівки.

Ємельянов – один із двох колишніх очільників Вищого господарського суду за часів президента Януковича.

Нещодавно він подав заявку на участь в конкурсі на посаду судді Верховного Суду України.

18 жовтня 2016 року Генпрокуратура повідомила про підозру колишнім голові та заступнику Вищого господарського суду а нині суддям цього суду Артуру Ємельянову та Віктору Татькову.

"Слідство має докази того, що ці особи в 2011- 2014 роках фактично підпорядкували собі систему прийняття судових рішень. Досліджується близько 7000 випадків незаконного втручання в автоматизовану систему розподілу справ та заяв, втручання в діяльність суддів з метою винесення ними потрібних зловмисникам неправосудних рішень в господарчих судах всіх інстанцій", - зазначали в ГПУ.

Роман Кравець, Саша Ночь, УП