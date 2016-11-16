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Суд не увеличил залог одиозному судье

Среда, 16 ноября 2016, 20:56

Печерский райсуд Киева не поддержал ходатайство прокуратуры об увеличении залога судьи Высшего хозяйственного суда Артуру Емельянову.

Такое решение приняла судья Наталья Васильева в среду вечером.

"Ходатайство отклонить, оно обжалованию не подлежит", - зачитала она.

Прокурор Сергей Новиков просил суд увеличить залог Емельянова до 5 млн и зачислить в бюджет предварительный залог 1,5 миллиона в связи с невыполнением возложенных на него обязательств, мотивируя тем, что он не сдал один из загранпаспортов.

"Следствию стало известно, что подозреваемый имеет два загранпаспорта - выданные 14 и 15 года. По словам подозреваемого, второй загранпаспорт находится в Вене. То есть он не выполнил указанные обязательства", - сказал прокурор.

В свою очередь Емельянов сообщил суду, что сам сказал следователю, что у него два паспорта.

"Поскольку мне не отвечали на ходатайство о выезде за границу, я не имел права оставлять Киевскую область и не мог забрать его в Вене", - сказал Емельянов.

На вопрос председательствующего судьи, почему его второй загранпаспорт находится в Вене, подозреваемый сообщил, что там проживает его ребенок.

На уточнение, для чего ему два загранпаспорта, Емельянов сказал: "У меня два действующих паспорта, просто тот, который я сдал, нового образца, там есть отпечатки пальцев".

Как известно, в 2015 году судья Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов, которого подозревают в "ручном правосудии", задекларировал миллионы наличных.

Емельянов – один из двух бывших руководителей Высшего хозяйственного суда во времена президента Януковича.

Недавно он подал заявку на участие в конкурсе на должность судьи Верховного Суда Украины.

18 октября 2016 года Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшим главе и заместителю Высшего хозяйственного суда а ныне судьям этого суда Артуру Емельянову и Виктору Татькову.

"Следствие располагает доказательствами того, что эти лица в 2011- 2014 годах фактически подчинили себе систему принятия судебных решений. Исследуется около 7000 случаев незаконного вмешательства в автоматизированную систему распределения дел и заявлений, вмешательство в деятельность судей с целью вынесения ими необходимых злоумышленникам неправосудных решений в хозяйственных судах всех инстанций", – отмечали в ГПУ.

Роман Кравец, Саша Ночь, УП

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Темы: суд
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