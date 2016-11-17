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Карпюк та Клих підписали документи для подачі позову в ЄСПЛ

Четвер, 17 листопада 2016, 02:42
Карпюк та Клих підписали документи для подачі позову в ЄСПЛ

Українці Микола Карпюк та Станіслав Клих, незаконно засуджені і утримувані в Росії, в середу підписали всі необхідні документи для підготовки позову до Європейського суду з прав людини.

Про це повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"16 листопада консульські посадові особи нашого консульства в Ростові-на-Дону зустрілися з українськими політичними в'язнями Миколою Карпюком і Станіславом Клихом, що містяться в СІЗО м.Грозний Чеченської Республіки. В ході зустрічі Карпюк та Клих підписали необхідні документи, які будуть передані для підготовки позову в ЄСПЛ", - сказала вона.

Беца повідомила, що стан здоров'я Клиха продовжує викликати серйозні побоювання.

"Він в пригніченому морально-психологічному стані, продовжують з'являтися в нього деякі (психічні) розлади, що проявляється в деяких його неоднозначних висловлюваннях і поведінці", - поінформувала вона.

Беца заявила, що в зв'язку з цим, українська сторона закликає Росію надати Клиху незалежну медичну допомогу.

"Ми вживаємо всіх заходів для звільнення українців, які стали заручниками агресії Росії проти України", - підкреслила вона.

Верховний суд Чечні 26 травня засудив Карпюка і Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

Обидва заперечують всі обвинувачення, Клих заявляє, що взагалі ніколи не був в Чечні.

Правозахисники зазначали, що через тортури, які до нього застосовували при затриманні і під час попереднього слідства, Клих, який утримується в російському СІЗО, збожеволів.

Теми: політв'язні
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