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Карпюк и Клых подписали документы для подачи иска в ЕСПЧ

Четверг, 17 ноября 2016, 02:42
Карпюк и Клых подписали документы для подачи иска в ЕСПЧ

Украинцы Николай Карпюк и Станислав Клых, незаконно осужденные и удерживаемые в России, в среду подписали все необходимые документы для подготовки иска в Европейский суд по правам человека.

Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"16 ноября консульские должностные лица нашего консульства в Ростове-на-Дону встретились с украинскими политическими заключенными Николаем Карпюком и Станиславом Клыхом, содержащимися в СИЗО г.Грозный Чеченской Республики. В ходе встречи Карпюк и Клых подписали необходимые документы, которые будут переданы для подготовки иска в ЕСПЧ", - сказала она.

Беца сообщила, что состояние здоровья Клыха продолжает вызывать серьезные опасения.

"Он в подавленном морально-психологическом состоянии, продолжают наблюдаться у него некоторые (психические) расстройства, что проявляется в некоторых его неоднозначных высказываниях и поведении", - проинформировала она.

Беца заявила, что в этой связи, украинская сторона призывает Россию предоставить Клыху независимую медицинскую помощь.

"Мы предпринимаем все меры для освобождения украинцев, которые стали заложниками агрессии России против Украины", - подчеркнула она.

Верховный суд Чечни 26 мая приговорил Карпюка и Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно

По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отрицают все обвинения, Клых заявляет, что вообще никогда не был в Чечне.

Правозащитники отмечали, что из-за пыток, которые к нему применяли при задержании и во время предварительного следствия, Клых, который содержится в российском СИЗО, сошел с ума.

"Украинская правда" в Threads

Темы: политзаключенные
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