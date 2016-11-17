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Зятю Трампа можуть доручити важливу роботу в Білому Домі – ЗМІ

Четвер, 17 листопада 2016, 08:52

Чоловік доньки обраного президента США Дональда Трампа – Джаред Кушнер може обійняти посаду одного з ключових радників у Білому домі.

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.

За її даними, 35-річний Кушнер, який був одним із основних помічників у передвиборному штабі республіканця Трампа, розглядається як кандидат на посаду старшого радника майбутнього президента США.

При цьому газета не виключає, що чоловік Іванки Трамп може обмежитися роллю неофіційного помічника свого тестя, відмовившись від посади в Білому домі.

 

Раніше ЗМІ припускали, що Кушнера, який є, в тому числі, власником тижневика The New York Observer, можуть призначити керівником апарата співробітників Білого дому.

Однак Трамп оголосив, що цю посаду обійме голова Національного комітету Республіканської партії Райнс Прибас, зазначає ТАСС.

Як відомо, обраний президентом США Трамп призначив керівником своєї перехідної команди Майка Пенса, а його заступником – губернатора штату Нью-Джерсі Кріса Крісті.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрамп
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