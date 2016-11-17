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Зятю Трампа могут поручить важную работу в Белом Доме – СМИ

Четверг, 17 ноября 2016, 08:52

Муж дочери избранного президента США Дональда Трампа – Джаред Кушнер может занять пост одного из ключевых советников в Белом доме.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По ее данным, 35-летний Кушнер, который был одним из основных помощников в предвыборном штабе республиканца Трампа, рассматривается в качестве кандидата на пост старшего советника будущего президента США.

При этом газета не исключает, что супруг Иванки Трамп может ограничиться ролью неофициального помощника своего тестя, отказавшись от должности в Белом доме.

 

Ранее СМИ предполагали, что Кушнер, являющийся в том числе владельцем еженедельника The New York Observer, может быть назначен руководителем аппарата сотрудников Белого дома.

Однако Трамп объявил, что эту должность займет председатель Национального комитета Республиканской партии Райнс Прибас, отмечает ТАСС.

Как известно, избранный президентом США Трамп назначил руководителем своей переходной команды Майка Пенса, а его заместителем – губернатора штата Нью-Джерси Криса Кристи.

Темы: СШАТрамп
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