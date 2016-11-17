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Львовского чиновника, подозреваемого в деле свалки, взяли на взятке – СМИ

Четверг, 17 ноября 2016, 10:14
Львовского чиновника, подозреваемого в деле свалки, взяли на взятке – СМИ

В четверг сотрудники военной прокуратуры задержали начальника управления жилищного хозяйства Львовского городского совета Юрия Гольца по подозрению в получении взятки в размере 90 тыс. грн.

Об этом сообщает львовский сайт "Варианты" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По данным источников, в общем Голец требовал 800 тыс. грн.

В свою очередь сайт zaxid.net сообщает, что кабинет первого заместителя мэра Львова Виктора Пушкарева обыскивают представители СБУ.

Причины обыска пока неизвестны, представители СБУ отказываются общаться с журналистами, в кабинет, где находится Пушкарев, никого не пускают.

Как известно, в конце октября прокуратура Львовской области объявила Гольцу о подозрении относительно незаконного обращения с отходами на Грибовичской свалке, на которой в мае в результате пожара и обвала погибли люди.

Впрочем, как отмечал в начале ноября прокурор Львовщины Юрий Квяткивский, Гольца так и не отстранили от работы. Суд отпустил его под личное обязательство.

Несколько дней назад силовики проводили обыски в Львовском горсовете, в том числе – в кабинете мэра Львова Андрея Садового. Эти обыски возмутили мэра, который заявил о подрыве инвестиционного климата в городе.

В ответ генпрокурор Юрий Луценко обвинил Садового в продаже 23 га земли по значительно заниженной цене в обход решения горсовета.

Украинская правда

Темы: Львоввзятка
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