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Аваков оголосив конкурс на посаду голови Нацполіції

Четвер, 17 листопада 2016, 13:23

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оголосив проведення консультативного конкурсу для діючих поліцейських на заміщення посади голови Нацполіції.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Призначення на посаду керівника Національної поліції України згідно з законодавством не передбачає проведення конкурсу. Однак, з огляду на той факт, що до людини, яка обійме посаду Голови Національної поліції України, має бути беззастережна довіра, як українського суспільства, так і міжнародного політикуму, я прийняв рішення про проведення консультативного конкурсу для діючих поліцейських на заміщення цієї посади", - написав він. 

За словами Авакова, він створив Консультативну комісію, "до якої буде запрошено фахових експертів з міжнародного корпусу наших стратегічних партнерів – США, Канади, Консультативної місії ЄС в Україні (EUAM) та авторитетних експертів від української громадськості".

Він також навів зазначені в законі критерії, яким повинен відповідати голова Нацполіції: 1) відповідати загальним умовам вступу на службу в поліцію; 2) мати вищу повну юридичну освіту; 3) мати стаж роботи в галузі права не менш як сім років; 4) мати досвід роботи на керівних посадах не менш як п’ять років.

"Відбір буде здійснюватися Комісією на підставі результатів кваліфікаційних іспитів та співбесіди. Після фінальної співбесіди Консультативна комісія рекомендуватиме мені кандидатів… Після цього найкращий з відібраних кандидатів буде запропонований мною на розгляд Кабміну", - написав він.

Аваков заявив, що умови конкурсу будуть оголошені найближчим часом.

Як відомо, 16 листопада кабінет міністрів звільнив Хатію Деканоідзе з посади голови Національної поліції.

Голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе на прес-конференції 14 листопада оголосила про свою відставку.

Вона пояснила, що їй вдалося зробити на своїй посаді, а що – ні та особливо наголосила, що політики не повинні втручатися в роботу поліції.

Українська правда

Теми: АваковполіціяМВС
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