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Аваков объявил конкурс на должность главы Нацполиции

Четверг, 17 ноября 2016, 13:23

Министр внутренних дел Арсен Аваков объявил проведение консультативного конкурса для действующих полицейских на замещение должности главы Нацполиции.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Назначение на должность руководителя Национальной полиции Украины согласно законодательству не предполагает проведения конкурса. Однако, учитывая тот факт, что к человеку, который займет должность председателя Национальной полиции Украины, должно быть безоговорочное доверие, как украинского общества, так и международного политикума, я принял решение о проведении консультативного конкурса для действующих полицейских на замещение этой должности", - написал он.

По словам Авакова, он создал Консультативную комиссию, "в которую будут приглашены профессиональные эксперты с международного корпуса наших стратегических партнеров - США, Канады, Консультативного миссии ЕС в Украине (EUAM) и авторитетных экспертов от украинской общественности".

Он также привел указанные в законе критерии, которым должен соответствовать председатель Нацполиции: 1) соответствовать общим условиям поступления на службу в полицию, 2) иметь высшее полное юридическое образование, 3) иметь стаж работы в области права не менее семи лет, 4) иметь опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет".

"Отбор будет осуществляться комиссией на основании результатов квалификационных экзаменов и собеседования. После финального собеседования консультативная комиссия будет рекомендовать мне кандидатов... После этого лучший из отобранных кандидатов будет предложен мной на рассмотрение Кабмина", - написал он.

Аваков заявил, что условия конкурса будут объявлены в ближайшее время.

Как известно, 16 ноября кабинет министров освободил Хитю Деканоидзе с должности председателя Национальной полиции.

Председатель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе на пресс-конференции 14 ноября объявила о своей отставке.

Она пояснила, что ей удалось сделать на своем посту, а что - нет и особо подчеркнула, что политики не должны вмешиваться в работу полиции.

Украинская правда

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Темы: АваковполицияМВД
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