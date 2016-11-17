Аваков объявил конкурс на должность главы Нацполиции
Министр внутренних дел Арсен Аваков объявил проведение консультативного конкурса для действующих полицейских на замещение должности главы Нацполиции.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Назначение на должность руководителя Национальной полиции Украины согласно законодательству не предполагает проведения конкурса. Однако, учитывая тот факт, что к человеку, который займет должность председателя Национальной полиции Украины, должно быть безоговорочное доверие, как украинского общества, так и международного политикума, я принял решение о проведении консультативного конкурса для действующих полицейских на замещение этой должности", - написал он.
По словам Авакова, он создал Консультативную комиссию, "в которую будут приглашены профессиональные эксперты с международного корпуса наших стратегических партнеров - США, Канады, Консультативного миссии ЕС в Украине (EUAM) и авторитетных экспертов от украинской общественности".
Он также привел указанные в законе критерии, которым должен соответствовать председатель Нацполиции: 1) соответствовать общим условиям поступления на службу в полицию, 2) иметь высшее полное юридическое образование, 3) иметь стаж работы в области права не менее семи лет, 4) иметь опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет".
"Отбор будет осуществляться комиссией на основании результатов квалификационных экзаменов и собеседования. После финального собеседования консультативная комиссия будет рекомендовать мне кандидатов... После этого лучший из отобранных кандидатов будет предложен мной на рассмотрение Кабмина", - написал он.
Аваков заявил, что условия конкурса будут объявлены в ближайшее время.
Как известно, 16 ноября кабинет министров освободил Хитю Деканоидзе с должности председателя Национальной полиции.
Председатель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе на пресс-конференции 14 ноября объявила о своей отставке.
Она пояснила, что ей удалось сделать на своем посту, а что - нет и особо подчеркнула, что политики не должны вмешиваться в работу полиции.
Украинская правда