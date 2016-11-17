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У регламентному комітеті бояться масових подань на зняття недоторканності

Четвер, 17 листопада 2016, 13:42

В. о. голови регламентного комітету Павло Пинзеник прогнозує масові подання на зняття недоторканності з депутатів в разі позбавлення його функції комітету схвалювати ці подання.

Про це він повідомив журналістам, повідомляють "Українські новини".

"У разі зняття цієї функції комітету, буде масова подача таких подань для відволікання Ради від проблемних питань", – сказав він.

Він вважає, що такі питання повинні розглядатися на засіданнях Ради після належного вивчення доказів слідства профільним комітетом або спеціальним органом.

Раніше голова фракції "Самопомочі" Олег Березюк заявив, що фракція має намір ініціювати звільнення регламентного комітету від функції розгляду питання про зняття депутатської недоторканності.

"Найближчим часом ми хочемо скасувати позицію регламенту про те, що профільний комітет бере на себе функції слідства та розглядає необхідність зняття депутатської недоторканності з кожного депутата", – сказав він.

У свою чергу на брифінгу заступник голови Ради Оксана Сироїд повідомила, що "Самопоміч" вже підготувала відповідний законопроект про внесення змін до регламенту, який буде зареєстрований найближчим часом.

Як відомо, депутат від "Самопомичи" Олег Лаврик також розповів "Українській правді", що фракція вимагає винести питання зняття недоторканності з депутата від "Опозиційного блоку" Вадима Новинського без рішення комітету.

Регламентний комітет Верховної Ради на засіданні у середу відклав питання зняття депутатської недоторканності з представника "Опозиційного блоку" Вадима Новинського, який фігурує в кримінальній справі про тиск на церкву.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що комітет, ухвалюючи таке рішення, намагається перекласти відповідальність на Генпрокуратуру.

Теми: недоторканністьВерховна Рада
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