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"Самопоміч" хоче зняти недоторканість з Новинського без рішення комітету

Четвер, 17 листопада 2016, 10:40

Фракція "Самопоміч" вимагає винести на голосування питання зняття недоторканності з нардепа Вадима Новинського без рекомендації комітету.

Про це "Українській правді" заявив депутат з фракції "Самопоміч" Олег Лаврик.

"Ми вимагаємо від голови Верховної Ради поставити це питання в порядок денний (зняття недоторканості -ред.). Питання рішення комітету, чи рекомендувати, чи рішення було не рекомендувати, чи таке ніяке, яке вони вчора прийняли – це не означає, що питання не має бути в порядку денному згідно з регламентом", – сказав Лаврик.

 
Фракція "Самопоміч" у четвер майже вся в кулуарах

У той же час в.о голови регламентного комітету Павло Пинзеник на запитання, чи можна винести питання щодо зняття недоторканості нардепа без рішення профільного комітету зазначив:

"Я вже говорив, що був такий голова Верховної Ради Іван Плющ. Йому належать слова, що Верховна Рада може все. Теоретично вона може все, доки не втручається Вищий адміністративний суд, як це було у випадку зі справою Мосійчука", – сказав він.

Також Пинзеник пояснив, чому комітет вирішив відкласти питання по Новинському.

"Матеріали, які були надані ГПУ, просто не дають зробити висновок відповідно до законності, мотивованості і обгрунтованості подання. Іншими словами, обгрунтування подання ми вчора не побачили. Тому наразі просимо його обгрунтувати додатково і просимо дати відповіді на застереження захисту і самого Новинського.

"Одержимо відповіді генеральної прокуратури і будемо повертатися до цього питання. Як тільки нам повернуть відповіді генеральної прокуратури плин строку продовжиться і в кожному разі ми помістимося в 20 денний термін, як це передбачає законодавство", – зазначив нардеп.

Регламентний комітет Верховної Ради на засіданні у середу відклав питання зняття депутатської недоторканності з представника "Опозиційного блоку" Вадима Новинського, який фігурує в кримінальній справі про тиск на церкву.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що комітет, ухвалюючи таке рішення, намагається перекласти відповідальність на Генпрокуратуру.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: НовинськийВерховна РадаСамопоміч
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