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Парубій: Рада має дозволити судити Новинського

Четвер, 17 листопада 2016, 15:21

Спікер Андрій Парубій просить регламентний комітет не затягувати прийняття рішення щодо дозволу на зняття недоторканості з нардепа Опоблоку Вадима Новинського.

Про це він заявив під час засідання парламента у четвер.

"Учора (16 листопада – ред.) ми стали свідками того, що регламентний комітет не зміг ухвалити рішення і винести на голосування подання генерального прокурора. Я наголосив голові регламентного комітету, що 24 листопада минає час відведений регламентом для того,  щоб ви надали свій висновок", - сказав він і нагадав, що комітет звернувся до ГПУ з проханням надати додаткові матеріали у справі Новинського.

"Я закликаю генпрокурора, як можна швидше надати ці матеріали… і даю доручення після того… після цього невідкладно зібратись для прийняття рішення", - сказав він.

Парубій заявив: "Якщо є звернення до нас, надати згоду на провадження кримінального провадження, ми повинні дати згоду, а тоді суд буде визначати, скоєний чи не скоєний злочин", - сказав він.

"Я не дозволю затягувати цю справу", - сказав Парубій.

"Цього разу я впевнений, що Верховна Рада повинна сказати своє слово і дати можливість правоохоронним органам визначати є чи нема складу злочину", - додав Парубій.

Більше про засідання комітету читайте у статті Трагікомедія "Святі і грішники", або "Недоторканний Новинський"

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПарубійНовинський
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