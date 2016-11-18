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Трамп запропонує пост держсекретаря США Мітту Ромні

П'ятниця, 18 листопада 2016, 00:56

Обраний президентом США Дональд Трамп розглядає кандидатуру колишнього губернатора Массачусетсу і учасника президентських перегонів 2012 року Мітта Ромні на пост держсекретаря.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

За відомостями неназваних джерел NBC News, в найближчу неділю Ромні зустрінеться з Трампом і обговорить цю пропозицію.

Як повідомлялося, раніше в ході передвиборної кампанії, Ромні, серед багатьох інших політиків-республіканців, відмовився підтримати Трампа на виборах президента США.

Відразу після обрання Трампа в американській пресі стали з'являтися припущення про те, хто може стати держсекретарем в його адміністрації.

Серед претендентів колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані, а також колишній спікер Конгресу Ньют Гінгріч.

Також повідомлялося, що одним з провідних претендентів на пост Державного секретаря США в уряді Дональда Трампа є колишній посол США в ООН Джон Болтон, який виступав за надання Україні озброєння і її членство в НАТО.

Теми: ТрампСША
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