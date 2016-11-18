Трамп предложит пост госсекретаря США Митту Ромни

Избранный президентом США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру бывшего губернатора Массачусетса и участника президентской гонки 2012 года Митта Ромни на пост госсекретаря.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

По сведениям неназванных источников NBC News, в ближайшее воскресенье Ромни встретится с Трампом и обсудит это предложение.

Как сообщалось, ранее в ходе предвыборной кампании, Ромни, среди многих других политиков-республиканцев, отказался поддержать Трампа на выборах президента США.

Сразу после избрания Трампа в американской прессе стали появляться предположения о том, кто может стать госсекретарем в его администрации.

Среди претендентов бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, а также бывший спикер Конгресса Ньют Гингрич.

Также сообщалось, что одним из ведущих претендентов на пост Государственного секретаря США в правительстве Дональда Трампа является бывший посол США в ООН Джон Болтон, который выступал за предоставление Украине вооружения и ее членство в НАТО.