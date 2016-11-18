АТО: бойовики обстріляли з артилерії Широкине, Гнутове і Троїцьке

Протягом минулої доби російсько-окупаційний контингент обстрілював позиції сил АТО із забороненого Мінськими домовленостями озброєння на усіх напрямках.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

По Широкиному окупанти вели вогонь зі 152 та 122 міліметрової артилерії, там же позиції ЗСУ обстріляв і танк. Під вогонь артилерії та мінометів потрапило і Гнутове. Також на Маріупольському напрямку з мінометів окупанти обстрілювали Красногорівку, Бердянське, Водяне, Новотроїцьке. З гранатометів – Мар’їнку.

На Луганському напрямку з 122 міліметрової артилерії обстріляли Троїцьке, з мінометів – Новоолександрівку, Золоте, Оріхове, Малинове, Новозванівку та Кримське. З озброєння БМП та стрілецької зброї – Станицю Луганську.

На Донецькому напрямку по наших позиціях в районі Авдіївки вогонь вів танк та БМП, а з гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстріляли Піски. Загалом за вказаний період відбулося 40 обстрілів.

Як повідомлялося, на зустрічі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську 23 листопада знову буде обговорюватися питання відведення військ і припинення вогню в районі смт Станиця Луганська та питання обміну заручниками.

Раніше у штабі АТО констатували неможливість розведення сил і засобів біля Станиці Луганської з огляду на порушення боєвиками рамкової угоди від 21 вересня.