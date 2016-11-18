АТО: боевики обстреляли из артиллерии Широкино, Гнутово и Троицкое

За прошедшие сутки российско-оккупационный контингент обстреливал позиции сил АТО из запрещенного Минскими договоренностями вооружения на всех направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

По Широкиному оккупанты вели огонь из 152 и 122 миллиметровой артиллерии, там же позиции ВСУ обстрелял и танк. Под огонь артиллерии и минометов попало и Гнутово. Также на Мариупольском направлении из минометов оккупанты обстреливали Красногоровку, Бердянское, Водяное, Новотроицкое. С гранатометов - Марьинка.

На Луганском направлении из 122 миллиметровой артиллерии обстреляли Троицкое, из минометов - Новоалександровку, Золотое, Орехово, Малиновое, Новозвановку и Крымское. Из вооружения БМП и стрелкового оружия - Станицу Луганскую.

На Донецком направлении по нашим позициям в районе Авдеевки огонь вел танк и БМП, а из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Пески. Всего за указанный период произошло 40 обстрелов.

Как сообщалось, на встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске 23 ноября снова будут обсуждаться вопросы отведения войск и прекращения огня в районе пгт Станица Луганская и вопрос обмена заложниками.

Ранее в штабе АТО констатировали невозможность разведения сил и средств у Станицы Луганской ввиду нарушения боевиками рамочного соглашения от 21 сентября.