Убивство Шеремета: Троян розповів деякі деталі
В. о. голови Нацполіції Вадим Троян заявляє, що вбивці Павла Шеремета пустили чутки про нібито причетність Трояна до організації спостереження за журналістом, щоб відволікти увагу.
Про це він заявив в інтерв'ю журналу "Фокус", повідомляє Ліга.net.
"Ми припускаємо, що виконавці злочину зробили такий вкид, щоб відволікти увагу. Більше я нічого не можу сказати. Іде слідство", – зазначив Троян.
За його словами, цей фейк запустили з певною політичною метою.
"У результаті службового розслідування стало ясно, з якої IP-адреси надіслали повідомлення про "стеження", яке я нібито організував. У підсумку людина, яка розсилала повідомлення, давала свідчення Нацполіції", – сказав він.
"Коли я був у відпустці, п'ять газеток та інтернет-порталів проросійського спрямування підхопили цю новину й поширили її впродовж якоїсь години", – заявив Троян.
Він додав, що Шеремет був другом полку "Азов".
"Я чудово знав його. Він пропонував свою допомогу в роботі над майбутнім політичним проектом екс-командиру "Азова" Андрію Білецькому. Навіщо мені було стежити за ним?" – зазначив Троян.
Як відомо, Павла Шеремета підірвали 20 липня о 07:45 ранку в центрі Києва в автомобілі співзасновниці "Української правди" Олени Притули. Він помер у кареті швидкої допомоги.
Радник голови СБУ Юрій Тандит заявляв, що слідство розглядає 6 версій причин убивства журналіста.
23 липня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідство перевіряє інформацію ЗМІ про нібито стеження Трояна за журналістами Шереметом і Притулою.
6 серпня повідомлялося, що тоді ще голова Національної поліції Хатія Деканоідзе доручила провести службову перевірку свого першого заступника Трояна у зв'язку з інформацією про його причетність до організації незаконного спостереження за журналістами.
Також порушено справу щодо ймовірного прослуховування журналістів і керівників "Української правди".