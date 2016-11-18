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Убийство Шеремета: Троян рассказал некоторые детали

Пятница, 18 ноября 2016, 08:31
Убийство Шеремета: Троян рассказал некоторые детали

И.о. главы Нацполиции Вадим Троян заявляет, что убийцы Павла Шеремета пустили слух о якобы причастности Трояна к организации наблюдения за журналистом, чтобы отвлечь внимание.

Об этом он заявил в интервью журналу "Фокус", сообщает Лига.net.

"Мы допускаем, что исполнители преступления сделали такой вброс, чтобы отвлечь внимание. Больше я ничего не могу сказать. Идет следствие", – отметил Троян.

По его словам, этот фейк запустили с определенной политической целью.

"В результате служебного расследования стало ясно, с какого IP-адреса поступили сообщения о "слежке", которую я якобы организовал. В итоге человек, рассылавший сообщения, давал показания Нацполиции", – сказал он.

"Когда я был в отпуске, пять газетенок и интернет-порталов пророссийской направленности подхватили эту новость и распространили ее в течение какого-то часа", – заявил Троян.

Он добавил, что Шеремет был другом полка "Азов".

"Я прекрасно знал его. Он предлагал свою помощь в работе над будущим политическими проектом экс-командиру "Азова" Андрею Билецкому. Зачем мне было следить за ним?" – отметил Троян.

Как известно, Павла Шеремета взорвали 20 июля в 07:45 утра в центре Киева в автомобиле основателя "Украинской правды" Алены Притулы. Он скончался в карете скорой помощи. 

Советник главы СБУ Юрий Тандит заявлял, что следствие рассматривает 6 версий причин убийства журналиста.

23 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие проверяет информацию СМИ о якобы слежке Трояна за журналистами Шереметом и Притулой.

6 августа сообщалось, что тогда еще глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе поручила провести служебную проверку своего первого заместителя Трояна в связи с информацией о его причастности к организации незаконного наблюдения за журналистами.

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Темы: Дело Шереметаполиция
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