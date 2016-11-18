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Голова СБУ пояснив, чому Медведчук літає до Росії

П'ятниця, 18 листопада 2016, 13:20

Службі безпеки України відомо про те, що кум російського президента й учасник переговорів про звільнення заручників Віктор Медведчук літає до Росії.

Про це сказав голова СБУ Василь Грицак на прес-конференції, коментуючи інформацію журналістів.

"Медведчук входить до тристоронньої контактної групи – зокрема, до гуманітарної підгрупи. І відповідно до повноважень, наданих йому керівництвом держави, включений у переговорний процес", – заявив він.

"У зв’язку з тим він дійсно періодично літає до Москви, ми це підтверджуємо. На своєму літаку, який зареєстрований, на жаль, не в Україні", – констатував Грицак.

На запитання, де саме зареєстрований літак, голова СБУ сказав: "Не готовий зараз вам сказати, але точно не в Україні".

При цьому Грицак ніяк не прокоментував те, що авіасполучення між Україною та Росією вже рік зупинено й польоти заборонені.

Раніше журналісти "Схем" зафіксували польоти Медведчука з Москви чи до Москви щонайменше 9 вересня, 23 жовтня й 14 листопада. І все – попри припинене авіасполучення.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МедведчукРосіяавіаСБУ
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