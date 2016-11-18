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Глава СБУ объяснил, почему Медведчук летает в Россию

Пятница, 18 ноября 2016, 13:20

Службе безопасности Украины известно о том, что кум российского президента и участник переговоров об освобождении заложников Виктор Медведчук летает в Россию.

Об этом сказал глава СБУ Василий Грицак на пресс-конференции, комментируя информацию журналистов.

"Медведчук входит в трехстороннюю контактную группу – в частности, в гуманитарную подгруппу. И согласно полномочиям, предоставленным ему руководством государства, включен в переговорный процесс", – заявил он.

"В связи с тем он действительно периодически летает в Москву, мы это подтверждаем. На своем самолете, который зарегистрирован, к сожалению, не в Украине", – констатировал Грицак.

На вопрос, где именно зарегистрирован самолет, глава СБУ сказал: "Не готов сейчас вам сказать, но точно не в Украине".

При этом Грицак никак не прокомментировал то, что авиасообщение между Украиной и Россией уже год остановлено и полеты запрещены.

Ранее журналисты "Схем" зафиксировали полеты Медведчука из Москвы или в Москву по меньшей мере 9 сентября, 23 октября и 14 ноября. И все – несмотря на прекращенное авиасообщение.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: МедведчукРосcияавиаСБУ
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