Луценко розповів про обшуки у чиновників Кривого Рогу

Слідчі проведли обшуки у керівництва Кривого Рогу в рамках справи про розкрадання держкоштів.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Обшуки були не тільки у Львові, а й у Кривому Розі, де у нас є дуже серйозні підстави підозрювати міське керівництво в розкраданні державних коштів, вони відбуваються в інших містах", - повідомив він на брифінгу в п'ятницю в Києві.

У четвер, 17 листопада, в приміщенні Криворізького міськвиконкому проходили обшуки.

Раніше у цій новині повідомлялося про те, що Луценко анонсував нові обшуки в Кривому Розі. Насправді мова йшла про ті, які відбулися напередодні.