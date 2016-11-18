Луценко рассказал об обысках у руководства Кривого Рога

Следователи провели обыски у руководства Кривого Рога в рамках дела о хищении госсредств.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Обыски были не только во Львове, но и в Кривом Роге, где у нас есть очень серьезные основания подозревать городское руководство в хищении государственных средств, они происходят в других городах", – сообщил он на брифинге в пятницу в Киеве.

В четверг, 17 ноября, в помещении Криворожского горисполкома проходили обыски.

Ранее в этой новости сообщалось о том, что Луценко анонсировал новые обыски в Кривом Роге. На самом деле речь шла о тех, которые состоялись накануне.