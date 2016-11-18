Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ допитає двох депутатів, які незаконно збагатились

П'ятниця, 18 листопада 2016, 17:55

У Національному антикорупційному бюро розраховують найближчим часом повідомити про підозру народним депутатам, щодо яких відкрили кримінальне провадження про незаконне збагачення.   

Про це "Українській правді" розповіла речниця НАБУ Вікторія Скорикова.

"Ми сподіваємося, що будемо оголошувати підозри в найближчий час. Тому що це процедура нелегка, це треба перевірити документи, бази даних, можливо знадобиться проведення слідчих дій і експертизи", - повідомили у прес-службі відомства.       

Також, особи, яких підозрюють у незаконному збагаченні, будуть викликати на допит.

"Коли ми повідомимо про підозри, ми більш детально розповімо (про провадження – ред.)", – повідомила вона.

Як відомо, у п'ятницю Національне антикорупційне бюро України відкрило два кримінальні провадження за фактами незаконного збагачення народних депутатів.

Українська правда

Теми: НАБУдекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
НАБУ
У голови Державної судової адміністрації обшуки через хабар для суддів Верховного Суду
"Справа Золотого мандарину": Логвинському повідомили про підозру, але заочно
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Останні новини
15:39
У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей
15:37
НАТО: Удари США і Британії по силах хуситів були оборонними
15:37
Закриття кордону Фінляндії: 11 іранців прорвалися "через хащі" з боку Росії
15:26
Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів
15:26
Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі
15:21
Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
15:21
Медведєв під час візиту Сунака до Києва пригрозив Британії війною
15:03
Арахамія пояснив, що не сподобалося Комітету у законопроєкті про мобілізацію
15:02
В Україні продовжує дешевшати паливо: актуальні ціни
15:01
ВІДЕОУ Львові протезують військового, якому в полоні ампутували руки й ноги
Усі новини...
Реклама: