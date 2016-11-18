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НАБУ допросит двух депутатов, которые незаконно обогатились

Пятница, 18 ноября 2016, 17:55

В Национальном антикоррупционном бюро рассчитывают в ближайшее время сообщить о подозрении народным депутатам, в отношении которых открыли уголовное производство о незаконном обогащении.

Об этом "Украинской правде" рассказала пресс-секретарь НАБУ Виктория Скорикова.

"Мы надеемся, что будем объявлять подозрения в ближайшее время. Потому что это процедура нелегкая, это надо проверить документы, базы данных, может потребоваться проведение следственных действий и экспертизы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также, лица, которых подозревают в незаконном обогащении, будут вызывать на допрос.

"Когда мы сообщим о подозрениях, мы более подробно расскажем (о производстве - ред.)", - сообщила она.

Как известно, в пятницу Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло два уголовных производства по фактам незаконного обогащения народных депутатов.

Украинская правда

Темы: НАБУдекларации
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