Правозахисники назвали четвертого "диверсанта", затриманого влітку в Криму

За даними Кримської правозахисної групи, в справі "українських диверсантів", затриманих у серпні в Криму, є четвертий фігурант.

Про це йдеться на сайті організації.

Імовірно, це харків'янин Володимир Присич.

В даний час доля Присича точно невідома. Можливо, він знаходиться в СІЗО Сімферополя, або в СІЗО "Лефортово" в Москві.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела в ФСБ РФ заявляли про дев'ять затриманих в Криму "диверсантів".

У програмі телеканалу "Росія-1" чоловік, якого представляють як далекобійника з Харкова Володимира Присича, розповідає, що нібито він був завербований української розвідкою в січні цього року, їздив по Криму і збирав дані про російську військову техніку, що знаходиться там.

Кримська правозахисна група вважає, що Присич міг давати свідчення під тортурами або фізичним і психологічним тиском з порушенням його права на захист.