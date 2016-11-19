Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Правозахисники назвали четвертого "диверсанта", затриманого влітку в Криму

Субота, 19 листопада 2016, 00:27

За даними Кримської правозахисної групи, в справі "українських диверсантів", затриманих у серпні в Криму, є четвертий фігурант.

Про це йдеться на сайті організації.

Імовірно, це харків'янин Володимир Присич.

В даний час доля Присича точно невідома. Можливо, він знаходиться в СІЗО Сімферополя, або в СІЗО "Лефортово" в Москві.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела в ФСБ РФ заявляли про дев'ять затриманих в Криму "диверсантів".

У програмі телеканалу "Росія-1" чоловік, якого представляють як далекобійника з Харкова Володимира Присича, розповідає, що нібито він був завербований української розвідкою в січні цього року, їздив по Криму і збирав дані про російську військову техніку, що знаходиться там.

Кримська правозахисна група вважає, що Присич міг давати свідчення під тортурами або фізичним і психологічним тиском з порушенням його права на захист.

Як відомо, 10 серпня російська ФСБ поширила заяву, про начебто дві спроби українських військових напасти на Крим та влаштувати там теракти, під час яких загинули російський військовий і боєць ФСБ.

Президент Росії Володимир Путін звинуватив владу України в тому, що вона "переходить до терору". 

Український Генштаб назвав ці заяви провокацією, а секретар РНБО Олександр Турчинов – істеричними і брехливими.

За твердженням ФСБ РФ, "одним із організаторів відвернених терактів є Панов Євгеній Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України". Пізніше було назване ім'я ще одного затриманого - Андрія Захтія. Ім'я третього затриманого - Редван Сулейманов.

Теми: криміналанексіяпровокації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
кримінал
Один вирок з 2000 кримінальних справ: як силовики "кошмарять" бізнес
На Львівщині працівника готелю звинуватили у смерті собаки і цуценяти
У Києві суд дав 15 років тюрми матері та співмешканцю, які змушували дітей зніматись у порно
Останні новини
15:39
У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей
15:37
НАТО: Удари США і Британії по силах хуситів були оборонними
15:37
Закриття кордону Фінляндії: 11 іранців прорвалися "через хащі" з боку Росії
15:26
Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів
15:26
Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі
15:21
Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
15:21
Медведєв під час візиту Сунака до Києва пригрозив Британії війною
15:03
Арахамія пояснив, що не сподобалося Комітету у законопроєкті про мобілізацію
15:02
В Україні продовжує дешевшати паливо: актуальні ціни
15:01
ВІДЕОУ Львові протезують військового, якому в полоні ампутували руки й ноги
Усі новини...
Реклама: