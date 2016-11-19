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Правозащитники назвали четвертого "диверсанта", задержанного летом в Крыму

Суббота, 19 ноября 2016, 00:27

По данным Крымской правозащитной группы, в деле "украинских диверсантов", задержанных в августе в Крыму, есть четвертый фигурант.

Об этом говорится на сайте организации.

Предположительно, это харьковчанин Владимир Присич.

В настоящее время судьба Присича точно неизвестна. Возможно, он находится в СИЗО Симферополя, либо в СИЗО "Лефортово" в Москве.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники в ФСБ РФ заявляли о девяти задержанных в Крыму "диверсантах".

В программе телеканала "Россия-1" мужчина, которого представляют как дальнобойщика из Харькова Владимира Присича, рассказывает, что якобы он был  завербован украинской разведкой в январе этого года, ездил по Крыму и собирал данные о находящейся там российской военной технике.

Крымская правозащитная группа предполагает, что Присич мог давать показания под пытками или физическим и психологическим давлением с нарушением его права на защиту.

Как известно, 10 августа российская ФСБ распространила заявление о якобы двух попытках украинских военных напасть на Крым и устроить там теракты, во время которых погибли российский военный и боец ФСБ.

Президент России Владимир Путин обвинил власти Украины в том, что они "переходят к террору".

Украинский Генштаб назвал эти заявления провокацией, а секретарь СНБО Александр Турчинов – истерическими и лживыми.

По утверждению ФСБ РФ, "одним из организаторов предотвращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины".  Позже было названо имя еще одного задержанного -  Андрея Захтия. Имя третьего задержанного - Редван Сулейманов.

Темы: криминаланнексияпровокации
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