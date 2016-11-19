В АП отримали виклик Порошенка на допит у справі Євромайдану

Адміністрація президента отримала виклик на допит на 29 листопада Петра Порошенка у справі про злочини проти активістів Євромайдану в січні-лютому 2014 року.

Про це йдеться у відповіді Адміністрації на запит Українських Новин.

"9 листопада зареєстрований документ про необхідність прибуття 29 листопада в Генпрокуратуру Президента України Петра Порошенка", - сказано у відповіді.

Додаткова інформація у відповіді не міститься, в тому числі і час, на який запрошений для допиту Порошенко.

Раніше ГПУ повідомляла, що викликала Порошенка на допит по справі про злочини проти активістів Євромайдану.