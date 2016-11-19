В АП получили вызов Порошенко на допрос по делу Евромайдана

Администрация президента получила вызов на допрос на 29 ноября Петра Порошенко по делу о преступлениях против активистов Евромайдана в январе-феврале 2014 года.

Об этом говорится в ответе Администрации на запрос Українських Новин.

"9 ноября зарегистрирован документ о необходимости прибытия 29 ноября в Генпрокуратуру Президента Украины Петра Порошенко", - сказано в ответе.

Дополнительная информация в ответе не содержится, в том числе и время, на которое приглашен для допроса Порошенко.

Ранее ГПУ сообщала, что вызвала Порошенко на допрос 29 ноября по делу о преступлениях против активистов Евромайдана.