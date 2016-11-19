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"ДемАльянс" закликає Порошенка не йти на другий термін

Субота, 19 листопада 2016, 17:51

Партія "Демократичний альянс" закликає президента Петра Порошенка не балотуватися на другий президентський термін.

Про це йдеться в резолюції XII позачергового з'їзду партії, прийнятій у суботу.

"Партія "ДемАльянс" також закликає президента Петра Порошенка відмовитися від ідеї балотування на другий термін задля того, аби решту каденції присвятити справжній боротьбі за зміни, а не боротьбі за політичні дивіденди, яка неминуче зробить його заручником популізму та угодником олігархічних кланів", - йдеться в тексті резолюції.

Партія також закликає провести реформу виборчого законодавства.

"Чинна система виборів, яка дозволила Віктору Януковичу узурпувати владу, а Петру Порошенку побудувати корупційну вертикаль, унеможливлює оновлення української політики", - вважають у "ДемАльянсі".

Крім того, партія наголошує на необхідності збереження незалежності новостворених антикорупційних органів.

"Ми також вважаємо неможливою будь-яку реформу правоохоронної системи без перезавантаження Генеральної прокуратури, яка має стати головним захисником законності в державі, а не ще однією філією Адміністрації Президента з обслуговування політичних забаганок своїх кураторів", - йдеться в резолюції.

"ДемАльянс" наголошує, що в умовах парламентсько-президентської республіки Верховна Рада має стати центром вироблення політики та ухвалення рішень, а єдиним запобіжником від популізму має стати потужне громадянське суспільство.

"Партія "ДемАльянс" вимагає від політиків старої формації, заплямованих корупцією, причетних до провалів новітньої історії України, вийти з гри та відкрити політичний простір для нового покоління", - йдеться також у резолюції. 

Українська правда

Теми: Порошенкопартії
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