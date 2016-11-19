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"ДемАльянс" призывает Порошенко не идти на второй срок

Суббота, 19 ноября 2016, 17:51

Партия "Демократический альянс" призывает президента Петра Порошенко не баллотироваться на второй президентский срок.

Об этом говорится в резолюции XII внеочередного съезда партии, принятой в субботу.

"Партия "ДемАльянс" также призывает президента Петра Порошенко отказаться от идеи баллотироваться на второй срок для того, чтобы остаток каденции посвятить настоящий борьбе за перемены, а не борьбе за политические дивиденды, что неизбежно сделает его заложником популизма и угодником олигархических кланов", - говорится в тексте резолюции.

Партия также призывает провести реформу избирательного законодательства.

"Действующая система выборов, которая позволила Виктору Януковичу узурпировать власть, а Петру Порошенко построить коррупционную вертикаль, делает невозможным обновление украинской политики", - считают в "ДемАльянсе".

Кроме того, партия подчеркивает необходимость сохранения независимости новообразованных антикоррупционных органов.

"Мы также считаем невозможной любую реформу правоохранительной системы без перезагрузки Генеральной прокуратуры, которая должна стать главным защитником законности в государстве, а не еще одним филиалом Администрации Президента по обслуживанию политических прихотей своих кураторов", - говорится в резолюции.

"ДемАльянс" отмечает, что в условиях парламентско-президентской республики Верховная Рада должна стать центром выработки политики и принятия решений, а единственным предохранителем от популизма должно стать мощное гражданское общество.

"Партия "ДемАльянс" требует от политиков старой формации, запятнанных коррупцией, причастных к провалам новейшей истории Украины, выйти из игры и открыть политическое пространство для нового поколения", - говорится также в резолюции.

Украинская правда

Темы: Порошенкопартии
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