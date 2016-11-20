У "Відкритій Росії" Ходорковського допитують активістів та забирають техніку - ЗМІ

У Москві у громадській організації Михайла Ходорковського "Відкрита Росія" протягом кількох тижнів поліція проводить слідчі дії, численні допити активістів, виїмки комп'ютерів та іншої техніки.

Про це пише "Новая газета" з посиланням на власні джерела, у тому числі і у слідчих органах.

За даними ЗМІ, поліція "розгорнула активну діяльність навколо колишніх і діючих співробітників "Відкритої Росії"

Видання зазначає, що заступники начальників оперативно-розшукових частин московських УВС у званні полковників і підполковників "особисто бігають по місцях реєстрації та роботи потенційних свідків, щоб вручити їм повістки на допит".

"В рамках чого проводяться усі ці слідчі дії, поки достовірно встановити не вдалося. Одні джерела відсилають до так званої "третьої справи ЮКОСа", яка тягнеться вже кілька років і пов'язана зі звинуваченнями у "легалізації" Ходорковським і Лебедєвим коштів, "набутих у результаті скоєння злочину". Інші натякають на якусь нову кримінальну справу, яку може бути порушено найближчим часом", - зазначає видання.

"Очевидно одне: якесь процесуальне рішення у справі може бути ухвалене у зв'язку з допитами та виїмками у співробітників і волонтерів "Відкритої Росії" вже на цьому тижні", - пише ЗМІ.

Згодом "Інтерфакс" з посиланням на керівника правозахисного напряму "Відкритої Росії" Марію Баронову повідомив, що в організації спростовують дані про проведення обшуків в офісі та за місцями проживання співробітників. При цьому Баронова уточнила, що активістів все ще викликають на допити.

"Допити проводяться у зв'язку з тим, що у слідчої групи за млявою "материнською справою" (ЮКОСа) з'явився час для перевірки тієї інформації, яка ними була отримана під час обшуку у квітні 2015 року", - повідомила Баронова.

Вона додала, що тоді під час обшуку в офісі "Відкритої Росії" були вилучені комп'ютери, довідки на співробітників для сплати податків та ще якісь рахунки.

"У рамках справи слідчі мають усіх, чиї імена були знайдені, допитати як свідків", - зазначила Баронова.

Проведені допити вона назвала млявими і нічого не значущими, зазначає росЗМІ.

Як відомо, головою правління "Відкритої Росії" є "в'язень совісті", екс-глава ЮКОСа Михайло Ходорковський. Після свого звільнення з ув'язнення, у якому Ходорковський перебував 10 років за звинуваченням у шахрайстві та інших злочинах, а у 2010-2011 був засуджений, зважаючи на нові обставини, екс-глава ЮКОСа залишив територію РФ.

Ходорковський заснував організацію "Відкрита Росія", яка має за мету роботу "для того, щоб Росія повернулася на європейський шлях розвитку". З початку існування організація неодноразово піддавалася тиску з боку влади, в офісі ГО проводилися обшуки, волонтерів та активістів організації затримували - нібито за участь у марші пам'яті Бориса Нємцова.

У квітні 2015-го обшукали офіс ЗР на предмет виявлення забороненої агітації. 22 грудня в офісі та за місцями проживання співробітників ОР, в тому числі прес-секретаря Ходорковського знову відбувся обшук.

У СКР повідомляли, що обшуки проходять в зв'язку з перевіркою відомостей про законність придбання майна нафтової компанії акціонерами, які виграли позов в суді Гааги на $50 млрд.

У вересні 2016 року Михайло Ходорковський запустив проект "Замість Путіна", метою якого є вибір суперника нинішнього президента Росії на виборах у 2018 році.

Українська правда